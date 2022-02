Eishockey: Schweiz – Dänemark - Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

Eine neue Ausgangslage im dritten Spiel

0:1 gegen Russland, sowie 1:2 nach Penaltyschiessen gegen Tschechien. Die offensive Ausbeute der Schweiz war am olympischen Turnier bislang mager. Im dritten und letzten Gruppenspiel wartet Aussenseiter Dänemark. Doch aufgepasst: Das Team vom früheren Langnau-Coach Heinz Ehlers bezwang Tschechien 2:1 und verlor gegen Russland nur 0:2, wobei der zweite Gegentreffer ins leere Tor fiel.

Wenn die Dänen etwas unter Ehlers gut können, ist also dies: Defensiv solid spielen, das Spiel des Gegners zerstören. Die Schweiz findet sich also bei Olympia in einer neuen Rolle wieder: Sie wird das Spiel machen müssen, sie wird aktiv Torchancen kreieren müssen.