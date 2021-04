Der Start ist dem SCB definitiv misslungen. Bereits nach 38 Sekunden erzielte der EVZ das 1:0, Simion war erfolgreich. Und es hätte knüppeldick kommen können, hätten die Zuger wenig später in Überzahl reüssiert. Doch weil dies nicht der Fall war, Neuenschwander von der Strafbank zurückkam und sofort auf Angriff umschaltete, hiess es 1:1 statt 0:2 aus Berner Sicht. Doch wenig später gelang dem EVZ der Treffer im Powerplay doch noch. Erneut hiess der Torschütze Simion. Diese 2:1-Führung nimmt der Qualifikationssieger in die erste Drittelspause. Nach einem animierten Startdrittel brauchen wir eine kurze Verschnaufspause. In ein paar Minuten gehts weiter!