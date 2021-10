Conference League - Die Gäste aus Zypern geben von Beginn an Gas

Ein Schmankerl

Vorhin habe ich noch gross geschrieben, wir wissen nicht genau, was wir von diesem Wettbewerb halten sollen. Nun, jetzt wissen wir es. Die Fussballer von Bodo Glimt, einem Club aus dem höchsten Norden Norwegens, haben gerade die AS Roma geschlagen. 6:1. Genau die AS Roma, die von José Mourinho trainiert wird. Sechs. Zu. Eins. Ein grosses Kapitel italienischer Fussballgeschichte.

Und der norwegische Socia-Media-Manager so: JAAAAAAAAAAA!