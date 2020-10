Handball-Livestream – Gelingt dem BSV gegen GC Amicitia der erhoffte Heimsieg? Der BSV Bern spielt am Mittwoch ab 19.45 Uhr gegen GC Amicitia Zürich. Verfolgen Sie die Partie im Livestream. Reto Pfister

Der BSV Bern hat sich mit fünf Punkten aus drei Spielen zuletzt gesteigert. Am Mittwoch winkt die Chance auf zwei weitere Punkte. Die Berner treten ab 19.45 Uhr als Favorit gegen das schlecht in die Meisterschaft gestartete GC Amicitia an. Die Zürcher verloren am letzten Wochenende mit zehn Toren Differenz gegen Wacker Thun.