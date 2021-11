Team-WM in Prag – Teichmann fängt sich im zweiten Satz – 6:0, 4:3

Teichmann eröffnet gegen Australien

Damit war zu rechnen: Nachdem Viktorija Golubic gegen Deutschland und Tschechien neben Belinda Bencic als Einzelspielerin aufgestellt worden war, kommt die Weltnummer 39 im Halbfinal auch im Einzel zum Einsatz. Die Linkshänderin aus Biel trifft dabei auf eine andere Linkshänderin, Storm Sanders. Gegen die 27-jährige Australierin (WTA 131) hat sie noch nie gespielt. Danach trifft Bencic im Kampf der Nummern 1 auf Ajla Tomljanovic (WTA 43). Gegen die grossgewachsene gebürtige Kroatin spielte sie bisher dreimal. 2015 unterlag sie ihr in Madrid und besiegte sie danach in Wuhan, 2017 gab die Australierin in Dubai nach verlorenem Startsatz auf.