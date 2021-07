Gesundheitsakteure Simme Saane - Geld und Zeit machen ihn skeptisch

Was die Vision 2030 beinhalten soll – Serie Teil 7 Infos einblenden

Die Gesundheitsversorgung wieder in die eigene Hand und in die Verantwortung der Region nehmen und alle Akteure integriert unter das Dach eines Gesundheitscampus stellen: Das bezweckt die Gesundheit Simme Saane AG (GSS) mit ihrer Vision 2030, in der die Player Spital Simme Saane, Alterswohnen Simme Saane, Saane Simme Spitex, Geburtshaus Maternité und Simme Saane Medizentren das Netzwerk bilden. Unter der strategischen Führung der GSS sind die Gemeinden die Aktionäre mit entsprechendem Mitteleinwurf. Die operative Führung liegt wie bisher bei den einzelnen Firmen. Geplant ist, die Bevölkerung im Herbst zu Konsultativabstimmungen einzuladen. Ein Jahr später ginge es an den Gemeindeversammlungen um die Finanzierung. Wie sehen das Beteiligte und nahe Beobachtende? Heute äussert sich mit dem Lauener Gemeindepräsidenten Jörg Trachsel ein Vertreter aus dem Saanenland. (sp)