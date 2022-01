Alte BLS-Bahnhöfe – Geld und Geschichte entscheiden über ihre Zukunft Manche Bahnhofsgebäude bleiben stehen, andere werden abgerissen. Wie die BLS über die Zukunft ihrer Liegenschaften entscheidet. Cornelia Leuenberger

Der Bahnhof im Weiler Schafhausen wird umgebaut, das alte Gebäude wird verschwinden. Foto: Dres Hubacher

In Grünenmatt durfte es stehen bleiben, in Bigenthal ebenso. In Ramsei wurde es dem Erdboden gleichgemacht, am Steinhof in Burgdorf steht es zwar noch, wird aber bald verschwinden. In Huttwil wurde es abgerissen und neu aufgebaut. Die Rede ist von Bahnhofsgebäuden im Netz der BLS.

Seit Jahren ist das Unternehmen daran, einen Bahnhof nach dem anderen hindernisfrei umzubauen. Perrons werden erhöht, damit ebenerdiges Einsteigen in die Züge möglich wird. Und verlängert, damit die neuen, längeren Züge auch in ganzer Länge genutzt werden können.

Aus Alt mach Neu, das galt auch in Huttwil. 2014 wurde das Gebäude abgerissen. Fotos: Marcel Bieri So sieht der neue Bahnhof in Huttwil aus Sicht der Zugrseidenden aus. 1 / 2

Diese Vorgaben gelten für alle Bahnhöfe, der Gesetzgeber will es so. Was aber ist mit den Gebäuden, in denen früher Billette verkauft wurden, Bahnhofsvorstände daheim waren oder Reisende an einem warmen, wettergeschützten Ort auf die Züge warten konnten? Immer wieder liest man in den Baugesuchen der BLS vom «Rückbau», sprich Abriss, der bestehenden Gebäude. Jüngstes Beispiel dafür ist der kleine Bahnhof in Schafhausen.