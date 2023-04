Gastrokritik Restaurant Zoe, Bern – Geld in der Suppe, Gruss von der Gasse Der Gourmetkoch Fabian Raffeiner hat sich selbstständig gemacht. Ein Besuch in seinem Gemüse-Restaurant, wo er über sich hinauswächst. Claudia Salzmann

Start ins Menü mit einem Mandelmilch-Fünfliber: Der Gruss kommt für einmal nicht nur aus der Küche, sondern auch von der Gasse. Fotos: Claudia Salzmann

An der Bar im neuen Restaurant Zoe in der Berner Münstergasse werden wir mit Champagner und Charme begrüsst und nach einem Schwatz in den ersten Stock begleitet. Dort dominiert noch immer der petrolblaue Ofen den Raum. Ansonsten ist alles neu: die dunklen Holztische, die zum Ofen passenden Polsterstühle, die bläulichen Bilder an der Wand.