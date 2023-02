Finanzkommission stellt Bedingungen – Informatikkredit nur wenn Stellen gekürzt werden Die FiKo des Grossen Rats möchte einen Informatikkredit von 26 Millionen unterstützen. Wenn der Kanton 80 Vollzeitstellen einspart.

Geht es nach der Finanzkommission soll der Kanton mit der Einführung ein einer Informatiklösungen die Effizienz steigern. Die Effizienzgewinne wiederum sollen zu einer Stellenreduktion führen. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Finanzkommission im Grossen Rat möchte den 26 Millionen Franken teuren Kredit für eine Informatiklösung unterstützen. Unter der Bedingung, dass Stellen reduziert werden. Die Kommission spricht mittelfristig von einer Reduktion von 80 Vollzeitstellen.

Der Kanton Bern führt mit der Software SAP ein sogenanntes Entreprise Ressource Planning System (ERP) ein. In einer ersten Phase wurden das bestehende Finanzinformations- und das Personalsystem abgelöst.

Nun geht das Informatikprojekt in eine zweite Phase, bei der Effizienzverbesserungen im Fokus stehen. In einer dritten Etappe sollen weitergehende organisatorische Verbesserungen an die Hand genommen werden. Die erste Etappe kostet rund 115 Millionen Franken. Die zweite Etappe schlägt dabei mit rund 26 Millionen Franken zu Buche, wie aus einer Mitteilung der Kommission vom Mittwoch hervorgeht.

Diesem Kreditantrag von 26 Millionen Franken stimmt die Kommission nach eigenen Angaben zu. Den Kosten stünden Effizienzgewinne gegenüber, hält die Kommission fest. Sie beantragt deshalb dem Grossen Rat in Form einer Finanzmotion, die für die Einführung der zweiten Etappe nötigen fünf zusätzlichen Stellen ab dem Budget 2024 zu kompensieren.

Bis rund zwei Jahre nach dem Ende der dritten Etappe, das dürfte etwa im Jahr 2029 der Fall sein, sollen zudem weitere 80 Vollzeitstellen eingespart werden.

Projektinterne Berechnungen haben nach Angaben der Kommission ergeben, dass die Einführung des Entreprise Ressource Planning System (ERP) Optimierungen bringt, die insgesamt 165 Vollstellen entsprechen. Die FiKo will nun die Hälfte davon in tatsächliche Stelleneinsparungen ummünzen. Dazu reicht sie eine weitere Motion ein.

SDA/sab

