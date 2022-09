Thuner Stadtrat – Geld für Hallenprojekt bleibt in der Hinterhand 150’000 Franken hatte der Stadtrat einst für ein Projekt für eine Schwimmhalle in Heimberg gesprochen. Jetzt rechnete er den Kredit ab. Ganz vom Tisch ist das Geld nicht. Michael Gurtner Gabriel Berger

Das Hallenbad Heimberg: Der Ausbau um eine weitere Schwimmhalle ist auf Eis gelegt. Foto: PD

Ein eigenes Hallenbad ist zu teuer – deshalb will die Stadt Thun den geplanten Ausbau des Sportzentrums Heimberg unterstützen und das Vorprojekt für eine neue Schwimmhalle mit 150’000 Franken alimentieren. So hat es der Stadtrat im März 2019 entschieden. Rund dreieinhalb Jahre später waren genau diese 150’000 Franken am Donnerstagabend wieder Thema im Thuner Parlament. Der Grund: Weil die Pandemie Löcher in der Kasse hinterlassen hat, ist das Projekt auf die lange Bank geschoben worden.