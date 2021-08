Angebot für Thuner – Geld für die Ausbildung Die Stadt Thun fördert Bildung und unterstützt Thunerinnen und Thuner mit dem Stipendienfonds bei der Finanzierung von Ausbildungen.

In den Berufsinformationszentren finden Interessierte Informationen zu Ausbildungen. Foto: Adrian Moser

In diesen Tagen beginnen viele Menschen eine Ausbildung oder starten in ein neues Ausbildungsjahr. Die Stadt Thun informiert deshalb alle Jugendlichen, die im Juli die obligatorische Schulzeit beendet haben, mit einem Brief über den städtischen Stipendienfonds.

«Als Ergänzung zu den kantonalen Stipendien können Thunerinnen und Thuner bei der Stiftung Stipendienfonds ein Gesuch um Ausbildungsfinanzierung stellen», steht in der Mitteilung der Stadt vom Dienstag. Die Stadt wolle damit die Chancengerechtigkeit beim Zugang zur Bildung fördern.

Auch für Weiterbildungen

Stipendien können nicht nur für eine Erstausbildung beantragt werden. Auch für ein Studium nach der Ausbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis oder für eine berufliche Neuausrichtung können Thunerinnen und Thuner ein Gesuch um Unterstützung einreichen.

Als Grundlage für die Berechnung dient immer das Einkommen und Vermögen der Person in Ausbildung und jenes der Eltern. Für jedes Ausbildungsjahr muss erneut ein Gesuch gestellt werden. Die Stadt Thun verfügt seit 1962 über den Stipendienfonds, den das Amt für Bildung und Sport verwaltet. Der Stiftungsrat behandelt die Gesuche dreimal im Jahr. Die nächste Sitzung findet Ende November statt.

pd

