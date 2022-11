Wahlen in Steffisburg – Geld für den Schulraum und Fortschritt beim Projekt Raum 5 Die Mitte sieht dringenden Handlungsbedarf beim Schulraum in Steffisburg. Dabei muss aber auch das Preisschild stimmen. Janine Zürcher

Die Schulanlagen, hier die Schönau in Steffisburg, stehen bei der Mitte im Fokus. Foto: Christoph Gerber

«In den letzten Jahren wurde in Steffisburg nicht zu viel investiert», sagt Michael Rüfenacht (Die Mitte). «Doch in der kommenden Legislatur wird sich das ändern. Gerade im Bereich Schulraum kommt einiges auf uns zu – das lässt sich nicht länger aufschieben.» Die Mitte wolle sich dafür einsetzen, dass die öffentliche Schule ihren Auftrag in geeignetem Schulraum erfüllen kann. «Welches Unterrichtsmodell das richtige ist, ist nicht eine Frage der kommunalen Schulraumplanung», sagt Rüfenacht und betont: «Schulraum soll aber so flexibel sein, dass er künftigen Entwicklungen und Unterrichtsformen gerecht wird.»