Gemeindeversammlung in Lauenen – Geld für den «Motor des Tourismus» bewilligt Der Souverän sagte Ja zur finanziellen Unterstützung der Bergbahnen Destination Gstaad und bestätigte drei Mitglieder des Rats. Godi Huber

Sie wurden als Gemeinderäte bestätigt (von links): Pascal Berger, Serge Jungi, Stephan Perreten. Ruth Oehrli ist seit einem knappen Jahr Gemeindepräsidentin von Lauenen. Foto: Godi Huber

Der Zeitpunkt stimmte: Auf der Horeflue über dem Saanenland hatte sich in der Nacht auf Samstag der Winter sachte angemeldet, und an der Gemeindeversammlung von Lauenen ging es wenig später um Geld für die Bergbahnen Destination Gstaad (BDG). Geschätzte 90 Millionen Franken wollen die Betreiber in Etappen in ein umfassendes Erneuerungsprogramm investieren, zu dem der Ersatz der Sesselbahnen Horneggli und Hornberg sowie die Erneuerung des Speichersees am Hornberg und ein Parkhaus in Schönried gehören.