Regionalbibliothek neu gedacht – Geld für alle, Eigenständigkeit für alle Lange wurde um eine faire Finanzierung der grossen Bibliotheken im Oberaargau gestritten. Die plötzliche Einigkeit überrascht sogar in Bern. Kathrin Holzer

Ab 2023 wird die Regionalbibliothek Langenthal nicht mehr allein bibliothekarisches Zentrum des Oberaargaus sein. Foto: Christian Pfander

Da staunt selbst der Kopf des ganzen Unternehmens. Fast einstimmig hätten sich die Gemeinden in der kürzlich abgeschlossenen Vernehmlassung hinter den neuen Bibliotheksverbund Oberaargau gestellt, sagt Hans Ulrich Glarner, Leiter des Amtes für Kultur in Bern und als solcher seit mittlerweile 5 Jahren immer wieder mit der Bibliotheksfrage ganz am Rand des Kantons konfrontiert. «Das haben wir in den letzten Jahren kantonsweit noch bei keiner anderen Befragung erlebt und ist vor allem auch vor dem Hintergrund der Uneinigkeit über die Finanzierung einer zentralen Regionalbibliothek im Oberaargau vor zwei Jahren überraschend.»