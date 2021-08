Loubegaffer – Gelateria, Pinseria und Tanzeria Die Gelateria di Berna geht fremd. Und am Stadtrand hat eine Tennisgrösse eine Exklusivität aufgemacht. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Lauben. Die Loubegaffer

Die beliebte Gelateria di Berna versüsst seit 2010 den Loubegaffern das Leben. Seit mehreren Jahren ist sie auch in Zürich vertreten, wo die Warteschlangen angeblich noch länger sind als bei uns in Bern. Wie Hansmartin Amrein, der die «Gela» mit seinen Brüdern David und Michael Amrein und seiner Frau Susanna Moor gegründet hat, dem BZ-Podcast «BZ us dr Box» erzählte, mussten die Zürcher Gelaterias die Preise anpassen, weil die Berner Gelati so günstig waren.

Jetzt kommts noch dicker: Die Gelateria di Berna hat im Basler Matthäusquartier letzte Woche eine neue Filiale eröffnet. Dabei wurde für die Basler Schleckmäuler ein ganz spezieller Geschmack entwickelt: nicht etwa Basler Läckerli, sondern ein Fior di Latte mit Kirschenvariagato, geröstetem Kardamom und üppig parfümiert mit orientalischen Gewürzen. Dazu inspirieren liess sich der Gelato-Kreator und Punktekoch Simon Apothéloz auf einer Velotour von Bern nach Basel, wo er Kirschbäume in Baselland und orientalische Supermärkte im Matthäusquartier entdeckte. Daraus ist ein kultureller Melting Pot wie das Matthäusquartier entstanden. So sieht die Gela Nummer neun aus:

Am Wochenende haben die Loubegaffer endlich wieder mal das Tanzbein geschwungen, dies auf der Grossen Schanze am «Day Dance» der Sommerbar Peter Flamingo. Diese wird von Dominic Kummer, Claudio Maestretti und Camil Schmid geführt. Letzterer hatte sogar seine Tochter Lia im Schlepptau. Den brummenden Bässen der DJs war die 2-Jährige nicht ausgesetzt, denn ganz konform war sie mit einem Kopfhörer ausgerüstet.

Camil Schmid vom Eventlabel Mosaik mit seiner Tochter Lia. Foto: Loubegaffer

Am Stadtrand haben die Loubegaffer die erste Pinseria entdeckt. Seit letztem Jahr führen die ehemalige schweizerisch-italienische Tennisgrösse Romina Oprandi und Lebensgefährtin Kathrin Röthlisberger den Fitnesstempel unter dem Namen «Oro Sport Thalmatt». Im Restaurant bieten sie nun mit Pinsas eine kalorienärmere Version der Pizza an. Die Pinsas weisen einige Vorteile auf, sagen sie. Weil der Teig zwischen 48 bis 72 Stunden aufgehe, habe er weniger Zucker, Kalorien, Gluten, und man leide weniger unter Völlegefühlen.

Romina Oprandi (rechts) und ihre Partnerin Kathrin Röthlisberger mit einer Pinsa, dem optischen Doppelgänger der Pizza. Foto: PD

