Der Sommer kann kommen – Gelateria di Berna hat wieder geöffnet Ab sofort können Berner Glaceliebhaber ihr Cornet wieder an der Vitrine holen: Von den Lockerungen der Corona-Massnahmen profitiert auch die Gelateria di Berna.

Social-Distancing-gerecht: Noch hat sich am Mattenhof keine riesige Warteschlange gebildet. Foto: Leserreporter

Erstmals ist das Thermometer am Freitag auf der Alpennordseite auf 25 Grad gestiegen. Dieser Messwert stammt zwar aus der Nordostschweiz, in Bern reichte es gemäss Meteoschweiz «nur» für 22.1 Grad Celsius – doch hat der Frühsommer ein erstes Mal angeklopft. Und weil Strandurlaub erstmal keine Option ist, dürfen sich Bernerinnen und Berner wenigstens auf ihr Lieblingseis freuen: Die Gelateria di Berna hat ihre vier Filialen in Bern am Freitag wieder geöffnet.

Verzichten hat man auf die Kreationen der Glace-Profis zwar eh nicht müssen: Seit dem 20. März wurden Bestellungen telefonisch oder online aufgenommen und per Cargobike ausgeliefert. Nun aber werden Glaceliebhaber jeweils von 12 bis 21 Uhr direkt im Geschäft bedient. «Wir freuen uns auf die Begegnungen an der Vitrine. Wenn auch mit genügend Distanz», betonen die Gelatieri auf ihrer Homepage.

Sämtliche vier Filialen in Bern – Breitenrain, Länggasse, Mattenhof und Marzili – haben geöffnet, ebenso jene am Brupbacherplatz in Zürich. Einzig in Frau Gerolds Garten (ebenfalls Zürich) bleibt der Laden vorderhand noch geschlossen. Das Angebot der Hauslieferung besteht weiterhin. Womöglich besser so, wenn man an die Warteschlangen aus früheren Sommern denkt…

So heute aber nicht: Glacefans scharen sich dicht gedrängt vor der Gelateria. Foto: Christian Pfander

( mb )