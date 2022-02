Lionel mit neuem Programm – Gekrönter Zauberer wittert Verschwörung Nach seinem Triumph bei der US-Magie-Show von Penn & Teller ist Lionel im Aufwind. Trotz Corona, denn der studierte Betriebswirt fand auch in der Pandemie seine magische Nische. Michael Feller

Lionel Dellberg bei der Aufzeichnung seines Tricks für die Fernsehshow-Show «Penn & Teller Fool Us», im September 2020 in der Nähe von Olten. Foto: Susanne Keller

Was ist schon wahr? Für einen Zauberkünstler wie Lionel ist die Antwort simpel: nicht das, was er dem Publikum auftischt. Sein Job ist es, das Publikum zu lenken, damit es sieht, was er will, das es sieht. «Deine Wahrheit» heisst sein neues Programm, das er in der Cappella zeigt. Und es zeigt sich: Die Leute lassen sich gerne hinters Licht führen. Seine drei Vorstellungen sind ausverkauft.