Tipps für den Fahrradkauf – Geklaut oder beschädigt? Worauf Sie bei Occasionsvelos achten müssen Der Markt für gebrauchte Zweiräder ist gross. Umso diffiziler ist die Suche nach dem passenden Velo. Mit diesen Kniffs erkennen Sie Schäden und ob der Preis passt. Pia Wertheimer

Die Auswahl an Occasionsvelos ist gross: Ob im Internet – oder wie hier bei Velobörsen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Wie viel billiger sollten Occasionsvelos sein?

«Ähnlich wie ein Neuwagen verliert ein Fahrrad in seinem ersten Jahr am meisten an Wert», sagt Stefan Maissen, Geschäftsführer von Rent a Bike; ein Radverleiher, der regelmässig Mietvelos verkauft, wenn er die Flotte erneuert. Ist ein Velo gut erhalten, beträgt der Wertverlust nach zwölf Monaten rund 25 Prozent, im zweiten an die 35 Prozent. «Im dritten Jahr hat sich der Neupreis halbiert.»