16 Jahre im Gemeinderat Langnau – Gekämpft, viel erreicht – und zuletzt auch eingesteckt Renate Strahms Einsatz fürs Spital ist schon fast vergessen – eine herbe Niederlage hingegen in frischer Erinnerung. Jetzt zieht sie sich aus der Politik zurück. Susanne Graf

Im Äntelipark konnte Renate Strahm ihren ersten politischen Erfolg feiern. Foto: Beat Mathys

«Sonst hätten wir heute kein Spital mehr», sagt Renate Strahm. Sie sitzt an einem kalten, aber sonnigen Wintertag an einem Tisch vor dem Regionalspital Emmental in Langnau und blickt zurück auf ihr politisches Engagement. Und das begann nicht erst vor 16 Jahren, als sie für die SP in den Gemeinderat gewählt wurde.

Sie sei es gewesen, die eine Unterschriftensammlung angeregt habe für eine Petition zum Erhalt des Spitalstandorts Langnau, sagt sie. Renate Strahm war damals Mitglied des Langnauer Parlaments und reagierte alarmiert, als die Gynäkologie geschlossen wurde. Ihr Anliegen fand in verschiedenen Parteien und Organisationen Unterstützung, 37’000 Unterschriften kamen zusammen und wurden dem Regierungsrat 2004 an einer grossen Kundgebung überreicht.