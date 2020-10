Unfall in Kerzers – Geisterfahrerin und weiterer Autolenker schwer verletzt Eine Geistesfahrerin ist auf der Umfahrungsstrasse in Kerzers mit einem anderen Autolenker frontal kollidiert. Beide wurden schwerverletzt ins Spital gebracht.

Die beiden Autos kollidierten frontal. Foto: PD/Kantonspolizei Freiburg

Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, fuhr eine 29-jährige Geisterfahrerin auf der Umfahrungsstrasse T10 in Kerzers in Richtung Autobahn A1. Dabei kollidierte sie frontal mit einem Auto, gelenkt von einem 29-jährigen Mann, der korrekt aus der anderen Richtung her kam. Dies schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr des Verstärkungszentrums Murten sei an den Unfallort gerufen worden, um die Lenkerin aus ihrem Auto zu bergen. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Krankenwagen in ein Spital gebracht werden. Eine Untersuchung ist im Gange, um die genauen Umstände zu klären, so die Polizei.

Die Umfahrungsstrasse wurde während zirka vier Stunden in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde signalisiert.

pd/ngg