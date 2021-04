Félicien Du Bois’ Rücktritt – Geisterfahrer, Trainings bei -15 Grad und der erste Tweet Félicien Du Bois trat vor einer Woche nach 19 Jahren und 819 NLA-Spielen zurück. Ein Rückblick in sechs Kapiteln auf die Karriere des Verteidigers, der für Ambri, Kloten und Davos spielte. Kristian Kapp

Die letzte Saison als Spieler: Félicien Du Bois posiert im Davoser Eisstadion. Foto: Sven Thomann («Blick»/freshfocus)

Beim Scrollen durch die News vor knapp zwei Wochen überkamen Félicien Du Bois plötzlich emotionale Gefühle, und er tat, mit 37, etwas zum ersten Mal in seinem Leben: ein eigener Post in den sozialen Medien, auf Twitter. Es waren nicht Gedanken an sein baldiges Karriereende, die den Verteidiger des HC Davos sentimental werden liessen – dem widmete er dann eine Woche später seinen zweiten und bislang letzten Tweet. Nein, es waren Erinnerungen an eine Zeit vor rund 15 Jahren, an die Valascia, die Heimstätte Ambris, die Halle, in der Du Bois Eishockeyprofi wurde, nachdem er schon mit 15 seine Heimat in Neuenburg verlassen hatte. «Danke, du Mystische!», schrieb er über ein Bild der Valascia.