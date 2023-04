Nach Unfall auf der A6 in Bern – Geisterfahrer fuhr auf Polizisten zu – und diese schossen Der Falschfahrer, der in einem gestohlenen Polizeiauto geflüchtet war, wurde angeschossen. Die Schüsse fielen laut Polizei aus Notwehr. Benjamin Bitoun

Die gesperrten Fahrbahnen der Autobahn A6 am Donnerstagmorgen auf Höhe Zentrum Paul Klee in Bern. Foto: Jürg Spori

Der Falschfahrer, der am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A6 zwischen Bern und Thun ein Verkehrschaos ausgelöst hatte, wurde von der Polizei angeschossen. Er liegt wegen Schussverletzungen schwer verletzt im Spital, sei aber in «stabilem Zustand». Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Warum die Polizisten zur Schusswaffe griffen, erklärt die Polizei folgendermassen: Der 31-jährige Mann sei bei seiner Flucht direkt auf die Einsatzkräfte zugefahren. «Sie fühlten sich an Leib und Leben bedroht und gaben in der Folge Schüsse auf den Mann ab.»

Flucht im gestohlenen Polizeiauto

Die kurze Zusammenfassung des abenteuerlichen Vorfalls: In der Nacht auf Donnerstag wurde der Kantonspolizei kurz vor 4 Uhr ein Falschfahrer gemeldet, der auf der A6 von Thun herkommend in Fahrtrichtung Wichtrach unterwegs war. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei erwarten ihn im Bereich Wankdorf.

Dort konnte ein mit einem zivilen Polizeiauto künstlich erzeugter Stau den Falschfahrer zwar stoppen. Aber nur, bis er im Auto der Polizei die Flucht fortsetzte. Erst bei der Ausfahrt Ostring war dann Schluss: Die Polizei hatte dem Mann ein weiteres ziviles Polizeiauto in den Weg gestellt, in das er hineinfuhr.

Die Frage nach dem Grund der Schussabgabe ist beantwortet. Weitere Fragen rund um den Unfall lässt die Kantonspolizei dagegen offen. Etwa, ob der Geisterfahrer alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand. Oder ob die Polizei von einem versuchten Suizid ausgeht.

Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage, wie es dem Falschfahrer gelungen ist, sein Auto zu verlassen, ohne verhaftet zu werden, ein Polizeiauto zu stehlen und damit weiter in Richtung Thun zu flüchten.

Schussabgabe wird untersucht

Ob die Schüsse der Berner Polizisten gerechtfertigt waren, das müssen nun die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern beurteilen. Dieser Vorgang ist üblich: Eine solche Untersuchung erfolgt automatisch, sobald Polizisten Schüsse abgeben.

