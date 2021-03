Leserreaktionen – «Geht es auch mit 200 Stellen weniger?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Plänen der Stadt Bern, Stellen in der Verwaltung zu streichen.

Die Stadt Bern will unter anderem in der Strassenreinigung Stellen einsparen. Foto: Franziska Rothenbühler

Zu «So will die Stadt Bern ihre Verwaltung abspecken»

Wir erinnern uns. Vor nicht allzu langer Zeit verlangte der fast unveränderte Gemeinderat 40 bis 60 Stellen mehr in der Stadtverwaltung. Ohne könnten die verlangten Aufgaben nicht bewältigt werden. Man glaubte und bewilligte. Heute ist man der Meinung, es gehe auch mit 150 Stellen weniger. Die laienhafte Frage sei erlaubt: Geht es mit 200 oder mehr Stellen weniger nicht auch? Parkplätze werden laufend aufgehoben. Die hier wegfallenden Einnahmen werden wieder durch Preiserhöhungen kompensiert. Neue, sinnvolle Radwege lassen sich damit nicht finanzieren. Vielleicht eher, wenn die Radfahrer einen angemessenen Beitrag in Form einer Vignette leisten würden. Peter Wasem, Bern

Zum Kommentar «Die Bauernlobby spielt mit dem Feuer»

Gerade in der aktuellen Corona-Zeit hat die Ernährungssicherheit – das heisst die Versorgung mit gesunden, einheimischen Nahrungsmitteln – für unsere Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Mit dieser lange vor der Corona-Zeit in Amtsstuben erfundenen Reform wollte man sage und schreibe 48 Prozent aller Lebensmittel importieren und die Bauern zu Landschaftsgärtnern «umschulen». Das ist auch aus der Optik der CO2-Bilanz total falsch. Wir brauchen eine ökologische, soziale und nachhaltig produzierende Landwirtschaft, aber kein so administratives Ungestüm, das nun zum Glück nach dem Nationalratsentscheid geschreddert wird. In die gleich falsche Richtung zielen die zwei im Juni zur Abstimmung gelangenden Agrarinitiativen. Auch das ist aus ökologischer Sicht ein «Eigengoal», indem auch hier die Umweltbelastung mit ausländischen Nahrungsmitteln importiert wird. Die Nachhaltigkeit bleibt auf der Strecke. Hans Schüpbach, Landwirt mit Biobetrieb, Biembach

Zur geplanten temporären Steuererhöhung in Köniz

Nein, nein, nicht schon wieder! Es ist kaum zu glauben, mit welcher Vehemenz, fragwürdigen und unsicheren Argumenten die Politikerinnen und Politiker das Könizer Stimmvolk für eine Steuererhöhung gewinnen wollen. Eine Steuererhöhung auf Zeit, so wird argumentiert, die bei guten Ergebnissen rückgängig gemacht werden kann, soll es diesmal sein. Nebenbei müssen die Steuerzahlenden erfahren, dass das Parlament Nachtragskredite in Millionenhöhe bewilligen muss, die Gemeinde rund zehn Millionen Investitionen tätigen will, obwohl die genauen Abklärungen und Analysen fehlen, Sparmassnahmen nur rudimentär realisiert, Erträge aus Transferzahlungen von fast drei Millionen verschwiegen werden und so weiter. Wer glaubt, dass die Steuererhöhungen später rückgängig gemacht werden sollen, der befindet sich in einem Fantasy-Film. Wann begreifen unsere Verantwortlichen in Köniz endlich, wie mit Geld umzugehen ist und dass das Stimmvolk keine Steuererhöhung will, wenn es nicht genau weiss für welchen Nutzen. Lorenz Haberstich Niederwangen

Zu «Die Maske könnte uns noch jahrelang begleiten»

Im Text wird suggeriert, dass uns wegen Impfverweigerern die Maske noch lange erhalten bleibe. Tatsache ist aber, dass das BAG bisher nicht in der Lage war, so viel Impfstoff zu beschaffen, wie nachgefragt wird. Ich frage mich zudem, ob man daran gedacht hat, dass es nach der ersten Impfrunde wieder Impfstoff braucht für die Nachimpfungen gegen neue Mutanten und auch für den Fall, dass der Impfschutz nachlässt. Es gibt Tausende von Leuten, die seit Monaten auf die Impfung warten. Wir haben also nicht ein Problem mit Impfverweigerern, sondern mit der Impfstoffbeschaffung. Es wäre wünschenswert, dass das BAG für einmal schon in die nächste Geländekammer schaut und nicht erst nächsten Winter plötzlich merkt, dass man jetzt wieder neuen Impfstoff brauchen würde, aber erneut keinen bestellt hat. Aliki Panayides, Geschäftsführerin SVP Kanton Bern, Ostermundigen

Zu «Schweiz fehlen Daten für den Impfpass»

Da wird im Parlament ein Gesetz für den Impfpass verabschiedet und am nächsten Tag liest man in der Zeitung, dass die gesetzliche Grundlage für eine entsprechende Datenbank fehlt. Ja, warum hat man diese nicht gleich mitverabschiedet? Seit nunmehr einem Jahr sind wir bezüglich Covid im Blindflug, weil die wichtigste Entscheidung immer noch nicht gefällt wurde. Es braucht eine zentrale, nationale Datenbank für sämtliche relevanten Daten: vom Contact-Tracing über Nachverfolgung von Krankheitsverläufen bis zum elektronischen Impfpass. Auf Servern der Bundes, betreut durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung. Dann bräuchte es für Missbrauch mehrere Personen, anders gesagt einen Komplott, und an Verschwörungstheorien glaube ich nicht. Urs Salvisberg, Langenthal