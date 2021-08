Argument der 99-Prozent-Initianten – Geht die Schere zwischen Arm und Reich wirklich weiter auf? Die Juso wollen Geld von Vermögenden stärker umverteilen. Als Grund nennt die Jungpartei die wachsende Ungleichheit in der Schweiz. Wie sich die verändert hat. Philipp Felber-Eisele

«Das Kuchenstück der ganz Reichen hat sich in den letzten Jahren verdoppelt», sagt Ökonomin Isabel Martínez: Besichtigung einer Luxuswohnung in Basel. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Die 99-Prozent-Initiative der Juso will vor allem eines: umverteilen. Sie sieht in einer wachsenden Ungleichheit ein Problem, daher soll mehr Geld von Reich zu Arm fliessen. Die Partei schlägt vor, dass Einkommen aus dem Verkauf von Immobilien, Unternehmen oder Aktien ab einem gewissen Betrag höher versteuert werden müssen. Das Begehren kommt am 26. September vors Volk.

Im Hinblick auf die Abstimmung stellt sich die Frage: Wie steht es denn wirklich um die Ungleichheit in der Schweiz? Wir haben hingeschaut.

Wie hat sich die Vermögensungleichheit entwickelt?