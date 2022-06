Das sagt Yakin

«Wir haben eine starke Gruppe», sagt Trainer Murat Yakin, «wir möchten drinbleiben.» Drinbleiben heisst: nicht absteigen aus der Liga A dieses Wettbewerbs, der 2018 eingeführt wurde, um belanglose Freundschaftsspiele überflüssig zu machen. Über die Sinnhaftigkeit dieser vier Termine am Ende der Saison lässt sich streiten. Yakin gibt sich alle Mühe, ihnen Bedeutung zu geben. Sie alle hätten die Verpflichtung, gern zur Nationalmannschaft zu kommen, und die Spieler würden sich «extrem» auf diese Aufgaben freuen. «Es geht um etwas», schiebt er nach, «die Spieler sollen sich von ihrer besten Seite zeigen.»

In den letzten Trainingstagen in Bad Ragaz hat er von ihnen einen guten Eindruck erhalten. Er hat keine Müdigkeit gespürt, dafür eine hervorragende Stimmung festgestellt. In den nächsten zehn Tagen erhofft er sich wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die WM in Katar. Im September folgen die letzten beiden Spiele in der Nations League. «Und dann ist bald November.»

Xherdan Shaqiri, erst am Dienstag aus Chicago zur Mannschaft gestossen, sitzt heute vorerst auf der Bank. Weitere konkrete Angaben zum Personal macht Yakin nicht. Im hohen Rhythmus an Spielen sieht er kein Problem: «Den Spielern ist das nicht fremd», sagt er, «einfach mal loslegen.» (ths.)