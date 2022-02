Junger Bitcoin-Investor – Geht beim Berner Kryptomillionär alles mit rechten Dingen zu? Der Berner Dadvan Yousuf wurde mit Bitcoins reich und hat seine eigene Kryptowährung lanciert. Die Finma nimmt diese nun unter die Lupe. Adrian Hopf-Sulc

Er buhlt um Investoren für sein Kryptoprojekt: Dadvan Yousuf letztes Jahr in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Dadvan Yousuf kam im April 2000 in einem irakischen Dorf zur Welt und gelangte mit drei Jahren als kurdischer Flüchtling in die Schweiz. Seither wohnte er mit seinen Eltern und Geschwistern in Biel und in der Vorortsgemeinde Ipsach. Bis er 2020 ins Zürcher Luxushotel Dolder Grand umzog, sich in Limousinen herumchauffieren liess und für Städtetrips Privatjets charterte.