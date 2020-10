Parkplatzsituation in Bönigen – Gehört das Gratis-Parkieren der Vergangenheit an? Für den 16. Oktober lädt der Gemeinderat zu einer Orientierungsversammlung über die geplante Parkplatzbewirtschaftung. Entschieden wird an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember. Sibylle Hunziker

Bönigen prüft die Parkplatzbewirtschaftung – damit der Platz nicht nur an einem kalten Herbsttag in der Ferienzeit reicht. Foto: Sibylle Hunziker

Bisher ist in Bönigen das Parkieren auf dem ganzen Gemeindegebiet gratis. «Das hat in den letzten Jahren zunehmend zu Unordnung und Ungleichheiten geführt», erklärt der Vizegemeindepräsident Roland Oppliger auf Anfrage. Heute erheben die umliegenden Gemeinden Gebühren für ihre öffentlichen Parkplätze.

«Bei uns in Bönigen ist immer mehr alles überstellt – zum Teil werden Autos auch irgendwo im Land parkiert.» Roland Oppliger, Vizegemeindepräsident

Nun stellen nicht mehr nur die Leute, die an den See wollen, sondern auch immer mehr Pendler aus Nachbargemeinden ihre Autos in Bönigen ab. Letztere kommen morgens früh und nehmen das Postauto zum Bahnhof in Interlaken. «Bei uns in Bönigen ist immer mehr alles überstellt – zum Teil werden Autos auch irgendwo im Land parkiert», stellt Oppliger fest.

Der Gemeinderat beantragt deshalb, öffentliche Parkfelder zu markieren, auf denen das Parkieren erlaubt und zugleich gebührenpflichtig wird. Damit bezweckt er neben dem geordneten Parkieren auch die Gleichstellung von Auswärtigen und Einheimischen. Denn Einwohnerinnen und Einwohner mussten schon bisher Nachtparkkarten kaufen, wenn sie ihr Auto nachts im öffentlichen Raum abstellten.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner ist nach wie vor die Möglichkeit vorgesehen, eine Monats- oder Jahresparkkarte zu erwerben, die für alle öffentlichen Parkplätze gilt. Mit Rücksicht auf das Böniger Gewerbe soll das Parkieren für die erste halbe Stunde weiterhin gratis bleiben, erklärt Oppliger – schliesslich wolle man nicht die Kundschaft abschrecken.

Am 16. Oktober ab 20 Uhr findet in der Turnhalle eine Orientierungsveranstaltung über die geplante Parkplatzbewirtschaftung statt. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember.