Alt und doch aktueller denn je – Gehören die Wässermatten bald zum Unesco-Kulturerbe? Im Kloster St. Urban kämpft eine neue Stiftung dafür, dass die traditionelle Bewässerung in Europa sichtbarer wird. Die Chancen stehen gut. Julian Perrenoud

Die Wässermatten bei Langenthal. Hier können Landwirte wie vor Jahrhunderten ihr Kulturland bewässern. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Antrag liegt seit vergangenem März am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Paris. Wird er vom Rat des internationalen Unesco-Programms angenommen, könnte ab 2023 die traditionelle Bewässerungskultur in Europa ideell unterstützt und als Kulturerbe anerkannt werden.