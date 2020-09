Die neue Klee-Ausstellung thematisiert zum gefühlt hundertsten Mal die Reisen von Paul Klee. Gehen Ihnen die Ideen aus?

In der Ausstellung geht es nicht um die berühmte Tunis-Reise, die Sie womöglich ein bisschen über haben. Es geht auch um das Reisen von Paul Klees Bilder rund um den Globus. Um die Klee-Ausstellung in Singapur oder unsere Ausstellung in Brasilien von 2019. Wir zeigen das universale Interesse, auch in nicht westlichen Ländern. Wir verknüpfen Paul Klees Reisen mit seinen Reisen im Kopf und die Reisen seines Werks. Der Aspekt, dass Klee ein globaler Künstler ist, ist uns ein Anliegen. Auch für die nächsten Jahre.