Theater in Merligen – Geheimoperation im Hotel Beatus Das Kleine Theater am See spielt das Stück «Operation Schwarze Dahlie», das im Milieu der französischen Résistance im Südburgund angesiedelt ist.

Im Hotel Beatus in Merligen wird Theater gespielt. Foto: Bruno Petroni

In der fünften Produktion des Kleinen Theaters am See in Merligen kommt ein neues Stück von Gerhard Schütz zur Aufführung. Schütz führt auch Regie und verantwortet zusammen mit seiner Frau Erika Schütz die ganze Produktion.

In «Operation Schwarze Dahlie» gibt es einen einzigen Handlungsort – ein Atelier in einem Treibhaus. Und es gibt neun Personen, die – bis auf eine – durchgehend auf der Bühne sind. «Das heisst auch: Die gespielte Zeit von 105 Minuten ist zugleich die Spielzeit der Handlung – eine interessante Herausforderung für die Mitwirkenden und eine spannende Ausgangslage für das Publikum», schreibt Gerhard Schütz in einer Mitteilung.

Die Geschichte spielt im Milieu der französischen Résistance im Südburgund zwischen Cluny und Tournus. «Biografien von Beteiligten, lokal- und regionalgeschichtliche Unterlagen sowie Fiktives wie Filme und Romane bildeten die Grundlage für das Stück», so Schütz. Neun Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen sich im Sommer 1963 im Gewächshaus eines abgelegenen Landhauses. Sie waren 1943 und 1944 Mitglieder einer Résistance-Gruppe im Maquis von Brancion. Im Gewächshaus bereiteten sie ihre streng geheime «Operation Schwarze Dahlie» vor. Doch ihr Chef Camille kam ums Leben, weil die Gruppe an die deutschen Besatzer verraten wurde. Wer war es?

pd

