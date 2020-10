Spiezer Fotokunst in Thun – Geheimnisvolle Naturbilder Die Galerie Hodler zeigt geheimnisvolle Bilder, die Jeannine Hummel mit der Kamera eingefangen hat. Verena Holzer

In der Kunstgalerie Hodler präsentieren Jeannine Hummel und Markus Hodler spannende Bilder. Foto: Verena Holzer

Am Sonntag, 25. Oktober, eröffnet die Kunstgalerie Hodler die Ausstellung unter dem Titel «Geheimnisvoll», mit Fotografien von Jeannine Hummel. Mit der Kamera hat die in Spiez wohnhafte Kunstschaffende kleine Kostbarkeiten und Stimmungsmomente in der Natur eingefangen. Ihre Reisen, beinahe rund um die Welt, haben ihr die Augen für beeindruckende Sehenswürdigkeiten geöffnet.

Ein herbstlicher Lärchenzweig auf dem Sunnbühl ob Kandersteg war für sie ebenso fotogen wie das goldgelbe Espenlaub in Colorado. Aber auch Tautropfen an Gras oder im Geäst hat sie mit der Kamera zu Kunstwerken gestaltet. Mystisch wirken die Wasserspiegelungen wie auch Eisbrocken im hohen Norden. Die Kirschblüten in Japan waren ihr ebenso einfangenswert wie die Gebetsfahnen in Bhutan. Aber auch aus Thun oder vom Thunersee zeigt sie attraktive Ausschnitte.