Berner Oberländischer Skiverband – Geheimnis auf hoher Ebene gelüftet In weniger als einem Monat wird bekannt, in welchem Dress die Schweizer Skistars künftig gegen die Konkurrenz antreten werden.

Mitglieder des Berner Oberländischen Skiverbands mit den Medaillen, die sie in der letzten Saison gewonnen haben. Foto: PD

Der Skiclub Mürren organisierte zusammen mit der Schilthornbahn AG die Delegiertenversammlung des Berner Oberländischen Skiverbandes (BOSV) in den Räumlichkeiten des Bergrestaurants Piz Gloria. Vertreter von 26 Skiclubs nahmen daran teil. Präsident Johny Wyssmüller begrüsste die Anwesenden, unter denen seitens Swiss-Ski wiederum der SSM-Präsident Stefan Binggeli (Swiss-Ski-Präsidium, Vertreter IR Mitte) und

Vertreter des BOSV-Ex-Klusiv-Clubs vertreten waren.

Christoph Egger (Direktor der Schilthornbahn AG) gab den Teilnehmern Einblicke in das Projekt Schilthornbahn 20XX, dessen Baubeginn am 16. Juni offiziell lanciert wird. Der Abschluss dieses Projekts ist auf 2026 geplant und wird den Bahnen eine moderne, zeitgemässe Infrastruktur für die Zukunft bescheren. Doch auch auf sportlicher Ebene wird in der Region Mürren gearbeitet, wie es in der Medienmitteilung des BOSV weiter heisst. 2023 findet die Telemark-FIS-WM statt, und es gibt Bestrebungen, das bekannte Whitestyle-Event auf Stufe FIS oder gar Europacup-Niveau zu heben.

Noch nie so viele Edelmetalle

Stefan Binggeli begann sein Referat mit dem Rückblick auf die olympischen Höchstleistungen

von Peking. Noch nie durfte sich Swiss-Ski über 15 Edelmetalle freuen. Darunter auch die Goldmedaille von Ryan Regez. Weiter berichtete Binggeli, dass Swiss-Ski ebenfalls dafür sorge, dass die Stärkung der Regionalverbände weiterverfolgt werde. Dadurch können die gesamtschweizerischen Kaderstrukturen zugunsten der Durchlässigkeit noch breiter aufgestellt werden. Zum Abschluss folgte der Hinweis, dass das im Moment bestgehütete Geheimnis des nationalen Verbandes, das Design des neuen Renndresses, am 5. Juli offiziell gelüftet wird.

Nachdem die Routinegeschäfte abgehandelt waren, erläuterte Finanzchef Thomas Jampen die Jahresrechnung, die heuer mit einer schwarzen Null abgeschlossen wurde. Der Verwaltungsaufwand verblieb im vergangenen Geschäftsjahr sogar deutlich unter 5 Prozent.

15’000 Franken für den Nachwuchs

Bemerkenswert ist gemäss der BOSV-Medienmitteilung zudem, dass rund 88 Prozent der generierten Einnahmen direkt in den Leistungssport flossen. Aufgrund der markant grösseren Kader und den damit verbundenen Mehreinnahmen wird das Budget 2022/23 mit knapp 990‘000 Franken angesetzt.

Am Apéro überreichte Oliver Künzi (Präsident des BOSV Ex-Klusiv) einen Check

über 15‘000 Franken, um den Nachwuchs des Vereins zur unterstützen.

Anschliessend folgten die Ehrungen des BOSV-Sportlerinnen und -Sportler, die trotz diversen Abmeldungen rekordverdächtig hoch ausfielen. Dies, weil der BOSV in seiner Geschichte noch nie derart viele Erfolge seiner

Mitglieder zu verzeichnen hatte. Es war somit mehr als passend, diesen Rekord auf

einem der höchstgelegenen Bergrestaurants der Region zu feiern.

pd

