Keine Bewilligung in Heimberg – Gegner haben den Bordell-Entscheid weitergezogen Der Regierungsstatthalter erteilte im Dezember die Baubewilligung für die Kontaktbar. Doch die Gegnerinnen und Gegner wehren sich weiter dagegen. Janine Zürcher

In Heimberg soll ein Bordell eröffnet werden – die Gegner gehen weiter dagegen vor. Symbolfoto: Urs Jaudas

Am 27. Dezember hatte der unterdessen abgetretene Regierungsstatthalter Marc Fritschi die Baubewilligung erteilt: An der Winterhaldenstrasse 11 in Heimberg soll Liegenschaftsbesitzer René Häner die seit Jahren leer stehenden Büroräumlichkeiten in eine Kontaktbar umbauen und an einen Bordellbetreiber vermieten können. Das Regierungsstatthalteramt erachtete das Projekt als zonenkonform.