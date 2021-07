Post-Zustellstelle in Saanen – Gegner des Standorts sind vor Bundesgericht gescheitert Eine ehemalige Schreinerei soll in eine Post-Zustellstelle umgenutzt werden. Das Projekt wurde von vier Parteien bekämpft. Nun sind die Gegner vor Bundesgericht abgeblitzt. Hans Kopp

Aus dieser ehemaligen Schreinerei soll eine Post-Zustellstelle werden. Gegner des Projekts gingen bis vor Bundesgericht – und unterlagen. Foto: Kerem S. Maurer

Auslöser der ganzen Geschichte ist die Absicht der Post CH AG, die drei bestehenden Zustellstellen für Brief- und Paketsendungen in Gstaad, Saanen und Schönried aufzuheben und von einem neuen Standort aus die gesamte Region Saanenland zu bedienen.

Fündig geworden ist der gelbe Riese in Saanen, wo eine ehemalige Schreinerei in eine Zustellstelle umgenutzt werden soll. Das Grundstück liegt in der Wohn- und Gewerbezone WG3 und ist der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) III zugeordnet. Im März 2016 stellte der Grundeigentümer bei der Einwohnergemeinde Saanen ein Baugesuch für die beabsichtigte Umnutzung.