Bundesplatz in Bern – Gegner der Corona-Massnahmen rufen zu Kundgebung auf Am Donnerstagabend wollen Gegner der Corona-Massnahmen gegen die Beschlüsse des Bundesrats auf dem Bundesplatz demonstrieren. Die Spontandemo ist bewilligt.

Der Bundesrat hat am Mittwoch das weitere Vorgehen in der Pandemie verkündet und beschlossen, die noch geltenden Corona-Massnahmen beizubehalten. So können unter anderem Veranstaltungen weiterhin nur mit Covid-Zertifikat oder negativem Corona-Test besucht werden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr bleibt ebenfalls bestehen.

Den Gegnern der Corona-Massnahmen geht die weitere Öffnung zu wenig schnell. Sie fordern die sofortige Aufhebung aller Massnahmen und rufen für Donnerstagabend zu einer Demo auf dem Berner Bundesplatz auf.

«Wir haben Kenntnis vom Aufruf zur Kundgebung und sind im Kontakt mit dem Veranstalter», sagt Norbert Esseiva, Leiter Orts- und Gewerbepolizei der Stadt Bern, auf Anfrage. Bei der Kundgebung handle es sich um eine sogenannte Spontankundgebung. Diese kann innerhalb von 48 Stunden nach einem Ereignis durchgeführt werden. Eine derartige Kundgebung sei meldepflichtig. Dieser Verpflichtung seien die Veranstalter nachgekommen. «Somit ist die Kundgebung grundsätzlich bewilligt», so Esseiva weiter.

Lediglich zum Kundgebungsort gebe es noch ein Fragezeichen. «Wir sind derzeit mit dem Veranstalter in Verhandlung über einen alternativen Veranstaltungsort», erklärt Esseiva. Derzeit findet auf dem Bundesplatz das Lichtspektakel Hommage 2021 statt. Dessen Aufbauten seien so gross, dass es kaum möglich sei aktuell eine grössere Kundgebung auf dem Bundesplatz durchzuführen.

Polizei bereitet sich vor

Eine linke Gruppe ruft in den Sozialen Medien zu einer Gegendemo auf. Diese Demo wurde nicht bei der Stadt gemeldet und ist somit nicht bewilligt. Auch die Kantonspolizei Bern bereitet sich auf die Kundgebungen vor. «Wir haben Kenntnis von beiden Aufrufen und werden die aktuelle Entwicklung genau beobachten», erklärt Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kapo Bern.

