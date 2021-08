Corona-Demo in Bern - Gegner der Corona-Massnahmen demonstrieren in Bern

Ausgangslage

Um 18.45 Uhr wollen sich Gegner der Corona-Massnahmen am Bahnhofplatz versammeln. Mit einem Marsch durch die Altstadt wollen sie dagegen protestieren, dass der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie – etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr – aufrecht erhalten und Schnelltests für Menschen ohne Symptome nicht mehr kostenlos ermöglichen will.

In den sozialen Medien ist im Zusammenhang mit dem Demo-Aufruf auch von einem «Sturm aufs Bundeshaus» die Rede. Der Protest hätte eigentlich auf dem Bundesplatz stattfinden sollen, wegen der Installation des Lichtspektakels Hommage 21 wurde der Versammlungsort allerdings zum Bahnhof verlegt.

Die Demo ist insofern bewilligt, als sie den Status einer Spontandemo geniesst, da der Bundesrat seine Pläne am Mittwoch bekannt gegeben hat und die Kundgebung innerhalb der folgenden 48 Stunden stattfindet. Weil aber auch Hinweise zu Gegendemos bestehen, dürften an diesem Abend viele Polizeikräfte im Einsatz stehen, um die Sicherheit zu gewährleisten, so der Auftrag der Kantonspolizei Bern.