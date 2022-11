Berne World Cup – Geglückte Fecht-Premiere in der Mobiliar-Arena Der neue Austragungsort in Gümligen bewährt sich. Die Infrastruktur ist besser als zuvor in der Wankdorfhalle, sagen die Verantwortlichen. Jürg Sigel

Der Schweizer Alexis Bayard (l.) während seines Wettkampfs gegen den Ägypter Mahmoud Elsayed. 302 Athleten aus 48 Nationen traten an. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Flyer werden im Vorfeld des 58. Berne World Cup an alle Haushalte in Muri und Gümligen verteilt, Werbung für den Fechtanlass wird auf diversen Kanälen geschaltet. Die Anstrengungen der Organisatoren bleiben nicht unbelohnt. Am neuen Austragungsort entspricht der Zuschaueraufmarsch in etwa den Erwartungen. Die Mobiliar-Arena in Gümligen ist gut gefüllt und erweist sich als perfekte Wettkampfstätte. Der ehemalige Spitzenfechter Fabian Kauter, OK-Mitglied des 58. Berne World Cup, sagt: «Die Halle ist modern, Licht sowie Sound sind besser als in der Wankdorfhalle.»