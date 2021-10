Vor dem Cup-Achtelfinal Lugano-YB – Gegen YB hat Croci-Torti nur gewonnen Mit Lugano war er als Spieler nie ganz hundert, als Trainer hingegen ist er ein Versprechen. Und gegen die Young Boys hat Mattia Croci-Torti eine einwandfreie Cup-Bilanz. Moritz Marthaler

Fast, als wäre er selber noch ein Spieler: Mattia Croci-Torti beim 0:2 von Lugano in Basel. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Was gewesen wäre, weiss man nie. 2001 in Niederhasli, Mattia Croci-Torti debütiert für die U-21 von GC, mit ihm auf dem Matchblatt stehen Namen, die später nachklingen: Benaglio, Lichtsteiner, Ziegler. Sieben Minuten sind gespielt, dann reisst sich Croci-Torti das Kreuzband. Er verliert Form und Anschluss, wechselt zu Malcantone Agno in den Regionalfussball.

Es ist ein kurvenreicher Weg, der den 39-jährigen Tessiner heute Mittwoch als Cheftrainer des FC Lugano in den Cup-Achtelfinal gegen YB geführt hat. Agno, Lugano, Biasca, Chiasso, später noch Balerna und Mendrisio – in seinem Heimatkanton ist Croci-Torti bekannt wie ein bunter Hund. Als Spieler kannten sie ihn als impulsiven Verteidiger, der sich im Kinderfussball erst als Torwart versuchte und das Experiment später aus Wut über die Gegentore aufgeben musste. Als Trainer kannten sie ihn als ewigen Assistenten, als ein Abbild Antonio Manicones, den treuen Adjutanten von Ex-Nationaltrainer Vladimir Petkovic.