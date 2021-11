Live: Servette – FCZ - Der FCZ lässt nach und kassiert prompt das Anschlusstor

45' Pause

Ein Paukenschlag zum Pausenpfiff, das war ja richtig grosses Kino von Kryeziu und entschädigt für ganz vieles, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Aber auch das 1:0 war sehr gut herausgespielt. Also: Gerne mehr davon. Am besten in 15 Minuten. Bis später!