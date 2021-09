1. Runde in der Conference League - Holpriger Beginn – Basel lässt erste Chancen des Gegners zu

Die Anreise

Ok, da habe ich etwas zu sehr schwarzgemalt. Die Anreise des FCB war gar nicht so mühsam, die hatten ja einen Charterflug! Da habe ich mich wohl etwas von den Kollegen Raz und Schifferle beeinflussen lassen, die von ihrem EM-Einsatz in Baku nicht viel Positives zu berichten hatten (abgesehen von einem Italiener, der fantastisch sein muss, Hörer der Dritten Halbzeit wissen Bescheid). Wie auch immer: Die Anreise ist keine Ausrede heute Abend.