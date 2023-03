Der Unihockey-Rekordmeister glänzt – Gegen dieses Wiler-Ersigen ist selbst GC chancenlos 5:1 gewinnen die Unteremmentaler beim Titelverteidiger. In beiden Playoff-Halbfinal-Serien führt nun jeweils der Berner gegen den Zürcher Club. Adrian Horn

Wiler-Stürmer Deny Känzig hebt triumphierend den Finger, nachdem er am Samstag im Heimspiel getroffen hat. Foto: Marcel Bieri

So was sieht man an einem Unihockeyspiel sehr, sehr selten. Yanick Flury ist wütend, er stösst Paolo Riedi zu Boden und will sich ihn vorknöpfen – mit einer Attitüde, die durchaus einschüchtern kann. Der Keeper Wiler-Ersigens ist on fire, ganz offensichtlich. Und dabei, die grosse Figur dieser Serie zu werden.