Der EVZ schlägt Bern 5:2 – Gegen diesen SCB reicht selbst Zug B

In Pink zum Sieg: Jérôme Bachofner führte Zug mit drei Toren zum Erfolg. Foto: Keystone

Es gab schon schlechtere Momente, gegen den EVZ zu spielen. Neun Tage waren die Zuger ohne Ernstkampf gewesen, zudem muss der Meister zurzeit Corona-bedingt auf seinen besten Feldspieler Jan Kovar und Nationalstürmer Fabrice Herzog verzichten. Trainer Dan Tangnes setzte im vierten Block gar zwei 19-jährige Flügel ein (Daniel Neumann und Valentin Hofer). Doch der SC Bern nutzte die Gunst nicht, er unterlag 2:5 und bezog im 16. Saisonspiel bereits die 11. Niederlage.

Die 3 Infos einblenden Leonardo Genoni

Der Zuger Meistergoalie und seine Mitspieler trugen für einmal Pink. Es handelte sich um eine Aktion zugunsten der Organisation Pink Ribbon Schweiz mit dem Ziel, auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen. Grégory Sciaroni

Berns Viertlinienspieler gehörte zu den Auffälligsten: Er ging den Zugern mit seinen Checks unter die Haut und provozierte zwei Strafen. Marco Müller

Bern hätte den früheren SCB-Junior gern zurückgeholt. Müller entschied sich für Zug – und ersetzte den kranken Jan Kovar als Center im ersten Block.

Berns Trainer Johan Lundskog hatte vor dem Auftritt in der Zentralschweiz gesagt, sein Team würde in dieser Saison für schlechte Phasen «einen sehr hohen Preis» zahlen. Was er damit meinte: Macht ein Berner einen Fehler, führt dies häufig zu einem Gegentor. Die Partie in Zug lieferte die Bestätigung – doch mehr dazu später.

Vorerst waren es nämlich die Berner, welche von einer Unzulänglichkeit profitierten. Zugs Jérôme Bachofner löste in der ersten Minute etwas gar nonchalant einen Angriff aus. SCB-Captain Simon Moser ging dazwischen, Christian Thomas zog mit Dominik Kahun davon – Letzterer reüssierte. Der Deutsche gehört in dieser Saison zu den wenigen Bernern, die ihr Rendement erreichen. Mit seiner Technik und Wendigkeit stellte er auch die Zuger vor Probleme. Allerdings fing sich der Meister nach schwachem Start. Die Fehler des Gegners bestrafte er freilich erst ab dem Mitteldrittel.

Bachofner trifft dreimal

Zuerst kam es zu einem Missverständnis zwischen Colin Gerber und Torhüter Philip Wüthrich. Die Zuger kamen in Puckbesitz, Bachofner glich aus. Danach zog Ramon Untersander los, während seine Mitspieler wechselten. Statt die Scheibe ohne Firlefanz tief zu spielen, ermöglichte der Verteidiger den Zugern den Konter – erneut profitierte Bachofner.

Die Gäste vermochten zu reagieren, glichen durch Mika Henauer im Schlussdrittel aus. Aber eben: Dieser Equipe geht die Stabilität vollends ab. Drei Minuten später stand es 4:2 für den EVZ. Für Bern war die Partie nach dem vierten Gegentor gefühlt vorbei – für Beat Gerber definitiv. Der Verteidiger hatte den dreifachen Torschützen Bachofner von hinten in den Torpfosten gecheckt und einen Restausschluss kassiert.

Lundskogs Equipe steckt somit weiterhin im Sumpf. Selbst wenn das Kader nicht mehr meisterwürdig ist, so wiegt der einmal mehr total verpatzte Saisonstart für den Club zunehmend schwer. Die Lücken in der Postfinance-Arena sind jedenfalls längst nicht nur Corona geschuldet – sie haben auch mit den ungenügenden Leistungen der Mannschaft zu tun.

Das Telegramm Infos einblenden EV Zug - SC Bern 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) Tore: 1. (0:31) Kahun (Thomas, Moser) 0:1. 29. Bachofner (Djoos, Lander) 1:1. 33. Bachofner (Djoos, Kreis) 2:1. 46. Henauer (Untersander, Moser) 2:2. 48. Allenspach (Leuenberger) 3:2. 49. Bachofner (Lander, Klingberg) 4:2. 55. Klingberg (Bachofner, Lander) 5:2. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug. 3-mal 2 plus 5 plus Spieldauer (Beat Gerber) gegen Bern. Bemerkungen: Zug ohne Senteler, Zehnder (verletzt), Herzog, Kovar, Wüthrich (krank). Bern ohne Jeffrey (verletzt), Pinana (überzählig).

