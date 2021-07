Neues Buch nach wahrem Fall – Gegen diesen Krimi kann Netflix einpacken Zwei Kinder sind tot. Hauptverdächtiger ist der Vater. Aber war er es wirklich? Die Bernerin Christine Brand erzählt mitreissend einen realen Fall nach. Mirjam Comtesse

Die Berner Bestsellerautorin Christine Brand (48) legt mit «Bis er gesteht» ein Krimi-Meisterwerk vor. Foto: Boris Müller

So wie dieses Buch beginnen normalerweise True-Crime-Serien – mit dem Protokoll eines Notrufs. Am 25. Dezember morgens um 3.31 Uhr meldet sich ein Vater bei der Polizei und sagt einen Satz, der wegen seiner simplen Feststellung umso erschreckender ist: «Bei uns sind beide Kinder umgebracht worden.» Das Gespräch gab es so tatsächlich: In Zürich wurden 2007 zwei achtjährige Zwillinge im Schlaf erstickt.

Christine Brand berichtete damals als Gerichtsreporterin über den Doppelmord. «Die Aufnahme des Telefonats, in dem der Vater die Polizei um Hilfe rief, nachdem er seine beiden Kinder getötet aufgefunden hatte, lief im Gerichtssaal vom Tonband», schreibt die Autorin im Nachwort zu ihrem gerade erschienenen Krimi «Bis er gesteht».