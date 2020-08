Champions-League-Qualifikation – Dänische Hürde für Double-Sieger YB Nach dem mühsamen Sieg gegen Klaksvik stehen die Young Boys in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League. Gegner dort ist der dänische Club Midtjylland. Erik Hasselberg

Gegner von YB in der 3. Qualifkationsrunde der Champions-League: der FC Midtjylland aus Dänemark. Foto: Harold Cunningham (Getty Images) Feiern den Meistertitel 2020: Captain Erik Sviatchenko und seine Mitspieler des FC Midtjylland. Foto: Lars Ronbog (Getty Images) Als Raphael Nuzzolo noch für YB spielte: Beide Mannschaften trafen schon von einmal aufeinander, vor acht Jahren im Playoff der Europa-League-Qualifikation. Foto: Peter Schneider (Keystone) 1 / 4

Der 3:1-Sieg gegen den färöischen Meister KI Klaksvik vor einer Woche am 26. August, es war ein glanzloser Auftakt von YB in die Europacup-Kampagne. Nur dank eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte wahrten die Berner ihr Gesicht – und die Chancen auf die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League. Um diese zu erreichen, müssen sie in der dritten Qualifikationsrunde nach Dänemark reisen und Midtjylland bezwingen, wie die Auslosung am Freitag am Uefa-Hauptsitz in Nyon ergab. In der 2. Qualifikationsrunde hatten die Dänen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad 1:0 geschlagen.

In dieser Saison werden alle Paarungen der dritten Qualifikationsrunde in einem einzigen Spiel hinter verschlossenen Türen entschieden. Die Spiele finden statt am 15. oder 16. September, wenn nötig mit Verlängerung und Penaltyschiessen. Die Sieger stehen im Playoff zur Champions League, die Verlierer nehmen am Playoff zur Europa League teil.

Kein unbekannter Gegner

Für YB ist der dreifache dänische Meister ein alter Bekannter. Bereits in der Saison 2012/13 standen sich die beiden Clubs gegenüber, damals allerdings im Playoff der Europa-League-Qualifikation. Während die Berner das Hinspiel 3:0 gewannen, verloren sie das Rückspiel im damaligen Stade de Suisse 0:2.

Seinen grössten internationalen Erfolg feierte der erst 1999 gegründete Verein drei Jahre später, als nach dem Überstehen der Gruppenphase der Europa League der Sechzehntelfinal erreicht wurde. Dort schied man jedoch mit einem Gesamtskore von 3:6 gegen Manchester United aus. Allerdings konnte die Mannschaft das Hinspiel noch mit 2:1 im heimischen Stadion für sich entscheiden.

Der zweiten Schweizer Vertreter im Europacup, Servette, trifft am 17. September in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League auf Stade de Reims.