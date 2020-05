Kaserne Boltigen – Gegen den Willen der Behörden: Wieder Asylsuchende im Dorf Die Kaserne in Boltigen wird vorübergehend als Bundesasylzentrum wiedereröffnet. Das passt den lokalen Behörden aber nicht. Kerem S. Maurer

Die alte Kaserne Boltigen wird vorübergehend wieder zu einem Bundes-Asylzentrum Foto: Kerem S. Maurer

Laut einer Medienmitteilung vom 21. April hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Einvernehmen mit dem Kanton Bern entschieden, in der ehemaligen Kaserne Boltigen «befristet ein Bundes-Asylzentrum (BAZ) zu eröffnen». Damit werden die Unterbringungskapazitäten im Asylwesen erhöht, denn auch in den BAZ gelten die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zum Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19. Deshalb sollen in Boltigen nur 50 anstelle der möglichen 120 Asylsuchenden untergebracht werden.