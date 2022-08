Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil – Geformt von treuen Dirigenten Der Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil feiert sein 75-Jahr-Jubiläum. Erinnerungen an die nur vier Dirigenten, erfolgreiche Festteilnahmen und die erste Frau im Klub. Anne-Marie Günter

Mit diesem Bild wirbt der Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil für sein grosses Jubiläumskonzert. Foto: PD

Der Jodlerklub Ringgenberg-Goldswil feiert: mit einem grossen Konzert in der Burgseelihalle am Samstag und mit geladenen Gästen am Sonntag. Gegründet wurde er 1946, Corona-bedingt ist das Fest um ein Jahr verschoben worden.