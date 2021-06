Mittsommerfestival an der Lenk – Gefeierte Normalität am Simmenfall Musik, Publikum, Stimmung und die Kulisse mit dem Simmenfall: Alles hat gepasst. Beim Mittsommerfestival zelebrierten Künstler und Publikum eine lange vermisste Normalität. Kerem S. Maurer

Musik und Grilladen: Die Besucher beim abgespeckten Mittsommerfestival an der Lenk feierten dankbar mit. Foto: Kerem S. Maurer

«Die Maskenpflicht im Freien ist aufgehoben», verkündete OK-Präsident Reto Zürcher unter Applaus am späten Samstagnachmittag anlässlich des diesjährigen Mittsommerfestivals an der Lenk, das in deutlich kleinerem Rahmen als gewohnt stattfand – aber es fand statt!

Zahlreiche Personen besuchten am Freitag und Samstag das idyllisch am Fuss des Simmenfalls gelegene Festival mit der bestechend familiären Note. Gemeinsam wurde gefeiert, was so lange nicht mehr möglich war: geselliges Beisammensein bei Livemusik, Grilladen – und sichtbaren Gesichtern. Die Freude der Anwesenden war gross, die Erleichterung fast greifbar, der Moment magisch. Es wurde getanzt, gesungen, das befreite Leben gefeiert.