Gemeinde Grindelwald – Gefahrenkarte wird überarbeitet Die Gemeinde Grindelwald muss die Gefahrenkarte Rutsch überarbeiten. Der Gemeinderat hat nun einen Kredit für geologische Untersuchungen bewilligt.

Aufgrund der neuen Vollzugshilfe des Bundes ist die Gemeinde angewiesen, die Revision der Gefahrenkarte Rutsch durchzuführen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung hervor. Unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen des Bundesamts für Umwelt (Bafu) ist im Bereich der Chratzera, oberhalb wie auch unterhalb vom Terrassenweg, mit einer Verschärfung der Gefahrenstufe zu rechnen.

Damit für die Beurteilung genügend Daten vorhanden sind, hat der Gemeinderat einen Kredit von 58’691 Franken für eine geologische Untersuchung bewilligt. «Diese Voruntersuchungen sollen aufzeigen, dass in diesem Bereich keine zusätzliche Gefährdung der bestehenden Liegenschaften aufgrund der Rutschung vorliegt und somit ein Verbleib in der blauen Gefahrenstufe richtig ist», steht in der Mitteilung.

pd

