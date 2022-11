Räumung des Munitionslagers – 2,59 Milliarden: Bundesrat sieht sich in Mitholz in der Pflicht Der Bundesrat hat die Räumungskosten für das ehemalige Munitionslager festgelegt. Er sieht sich den Menschen in Mitholz und kommenden Generationen verpflichtet. Und es gibt weitere Gründe. Claudius Jezella

Die Fluh von Mitholz, unter welcher im Untergrund immer noch 3500 Tonnen Munition gelagert sind. Foto: Bruno Petroni

2,59 Milliarden Franken, so viel kostet die Räumung des ehemaligen Munitionslagers in Mitholz, in dem rund 3500 Tonnen Munition vor sich hin rotten. Auch wenn die Grössenordnung bereits bekannt war, seit das VBS im August seinen letzten Sachstandsbericht zum Thema Mitholz veröffentlicht hat: Das ist schon eine gewaltige Summe, die die Schweiz da für ein kleines Dorf im Berner Oberland lockermacht, wird der eine oder andere denken.