Hockey-Junioren zur Ligareform – Gefahr droht nun auch durch einen Check der Funktionäre Welche Gefühle löst die mögliche Erhöhung des Ausländerkontingents bei begabten Junioren aus? Wir haben acht Berner Eishockeytalente gefragt. Adrian Ruch

National-League-Luft geschnuppert: Santiago Näf ist über den Jahreswechsel zu zwei Einsätzen in der ersten Mannschaft des SC Bern gekommen. Hier behauptet er die Scheibe gegen den Lausanne-Kanadier Cory Conacher. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Eishockeykarriere kann vorbei sein, bevor sie richtig begonnen hat. Das weiss Dominic Lanz von den SCL Young Tigers aus schmerzvoller Erfahrung. Im November 2018 stiess er im Derby gegen SCB Future unglücklich mit einem Gegenspieler zusammen und lag in der Folge mit Verdacht auf Halswirbelbruch über eine halbe Stunde auf dem Eis. Letztlich erwies sich die Verletzung als weniger gravierend als befürchtet. Trotzdem fiel er mehrere Monate aus. Auch jetzt muss der Stürmer aussetzen; letzte Woche wurde er am Meniskus operiert.

Der Risiken auf dem Eis sind sich die meisten Junioren sehr wohl bewusst. «Der Plan B ist mega wichtig. Es ist für niemanden eine Profikarriere garantiert», sagt Finn Fuchs von SCB Future. Der 19-jährige Verteidiger spricht für alle begabten Nachwuchsspieler, die für diesen Artikel befragt wurden. Sie absolvieren an der Feusi-Sportschule entweder das Gymnasium oder die Ausbildung zum EFZ-Kaufmann. Doch nun droht ihnen nicht Gefahr durch einen Puck, eine Kufe oder einen Ellbogen, sondern durch einen Check der Funktionäre.

«Es könnte schon so weit kommen, dass ich wegen dieser Regeländerung den Sprung ins Profieishockey nicht schaffe.» Leo Zaugg (19), SC Langenthal/Wiki-Münsingen

Die Entscheidungsträger der National-League-Clubs treiben eine Ligareform voran, die unter anderen die Erhöhung des Ausländerkontingents sowie die Abschaffung des Lizenz-Schweizer-Status beinhalten soll. Was lösen diese Pläne bei jenen aus, die in den nächsten zwei, drei Jahren den Wechsel ins Profilager anstreben? Leo Zaugg gibt im Gegensatz zu den meisten Kollegen zu, dass ihm die Entwicklung «schon ein wenig Angst macht. Immerhin gingen etwa 12 mal 4 Arbeitsplätze verloren. Es könnte also schon so weit kommen, dass ich wegen dieser Regeländerung den Sprung ins Profieishockey nicht schaffe.» Für den 19-Jährigen vom SC Langenthal ist die Situation besonders unangenehm, fiel er in diesem Winter wegen Corona doch zwischen Stuhl und Bank. Die Idee war, regelmässig mit dem Swiss-League-Team zu trainieren und die Ernstkämpfe mit Wiki-Münsingen zu bestreiten. Doch die Saison der Mysports-League wurde abgebrochen.

«Bei 10 erlaubten Ausländern sind quasi drei Sturmlinien besetzt», rechnet Mika Burkhalter von SCB Future vor. «Zudem werden viele National-League-Spieler in die Swiss League gespült, wodurch es für die Jungen auch dort schwierig wird, genügend Eiszeit zu bekommen.» Der 19-jährige Juniorennationalspieler weiss, wovon er spricht. Denn derzeit sammelt er auf zweithöchster Stufe Erfahrung im Erwachsenenhockey. «Ich bekomme bei Winterthur mit, dass sich auch etliche Swiss-League-Spieler Sorgen um ihre Jobs machen.»

«Wir sind ein wenig enttäuscht über die Pläne, immerhin haben wir mit 14 oder 15 unsere Heimat verlassen, um hier Eishockey zu spielen.» Oskars Lapinskis (18), SCL Young Tigers

«Wenn ich in die Zukunft schaue, ist die Ligareform schon ein Thema», erzählt der 18-jährige Joshua Fahrni von SCB Future. Und Oskars Lapinskis, Captain der Elit-U-20-Equipe der SCL Young Tigers, sagt, er diskutiere viel über die vorgesehenen Reglementsänderungen – im Team, aber auch mit seinen lettischen Kollegen. «Wir sind ein wenig enttäuscht über die Pläne, immerhin haben wir mit 14 oder 15 unsere Heimat verlassen, um hier Eishockey zu spielen», berichtet der 18-Jährige. Die Frage, ob er auch ohne die Aussicht auf eine Schweizer Lizenz im Emmental gelandet wäre, kann Lapinskis nicht abschliessend beantworten. Er sei wegen der guten Aussichten, im Profieishockey Fuss zu fassen, aber auch wegen der Ausbildungsmöglichkeiten und Lebensumstände in die Schweiz gekommen.

Die Letten Oskars Lapinskis (links) und Darels Dukurs haben wegen des Eishockeys ihre Heimat verlassen. In Langnau streben sie eine Profikarriere an. Foto: Marcel Bieri

Sollte der Ausländeranteil in der höchsten Juniorenliga abnehmen, würde auch das Niveau sinken – und die Differenz zur National League noch grösser werden. Denn diese ist gewaltig, das stellte auch Santiago Näf fest, als er kürzlich zweimal im Fanionteam des SCB aushelfen durfte. Der 18-jährige Stürmer spricht von einer «megacoolen Erfahrung. Aber das Spiel ist schon viel physischer, und du hast viel weniger Zeit, eine Entscheidung zu treffen.» Und Joshua Fahrni gibt zu bedenken: «Sich direkt in der National League durchzusetzen, ist sehr schwierig, das schaffen nicht viele.»

Und mit mehr besetzten Positionen durch Importspieler würde der Wechsel in die höchste Liga noch schwieriger. Trotzdem sagt Finn Fuchs: «Ich mache mir deswegen nicht mega Sorgen, aber im Hinterkopf ist die Sache schon.» Santiago Näf ergänzt: «Man redet zwar über das Thema, macht aber genau gleich weiter wie vorher.» Luca Wenger von den SCL Young Tigers versucht, negative Gedanken «so gut wie möglich auszublenden, zumal noch nichts definitiv ist. Wir wissen nicht, wie die Clubs die neue Regel handhaben würden.» Aber «etwas enttäuscht» wäre der 18-jährige Stürmer schon, wenn die Ligareform wie angedacht umgesetzt würde. «Gegenüber Finnland und Schweden hinkt die Schweiz in der Nachwuchsförderung schon jetzt hinterher. Für mich wäre es daher ein Schritt in die falsche Richtung für das Schweizer Eishockey.»

«Ich kann mir schon vorstellen, dass sich bei den Jüngeren einige fragen, ob es sich lohnt, so viel zu investieren.» Mika Burkhalter (19), SCB Future/EHC Winterthur

Könnte der Eishockeysport für sportliche Buben an Attraktivität verlieren? «Ich kann mir schon vorstellen, dass sich bei den Jüngeren einige fragen, ob es sich lohnt, so viel zu investieren», antwortet Mika Burkhalter. «In meiner Situation wäre es hingegen blöd, würde die Motivation nachlassen. Ich werde noch mehr Gas geben.» In der Tat: Talentierte Spieler mit Profiambitionen widmen sich über Jahre intensiv ihrem Hobby; Santiago Näf sagt, er wende im Winter pro Woche rund 25 Stunden für das Eishockey auf. Finn Fuchs arbeitet im Sommer zum Beispiel auf privater Basis im mentalen Bereich und mit einem Neurofeedback-Coach.

Die Luft könnte für junge Schweizer durch die Ligareform noch dünner werden, doch keiner der Befragten denkt daran, vor dem Gipfel umzukehren. «Ich lasse mich nicht entmutigen. Das Ziel bleibt, Profi zu werden», hält Joshua Fahrni stellvertretend fest. Und Dominic Lanz sagt: «Hinsichtlich der Motivation gibt es zwei Aspekte: Einerseits wäre es enttäuschend, sollten Plätze für junge Spieler verloren gehen. Andererseits weiss ich jetzt, dass ich noch härter arbeiten muss.» Wer sich wie der 20-Jährige nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft hat, der wird sich kaum durch eine Idee von Funktionären aufhalten lassen.